تبدأ فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، في حدث عالمي ينتظره الملايين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية، في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

تغطية خاصة

ويقدم "مصراوي" تغطيةً خاصةً وشاملةً لهذا الحدث العالمي وبثًّا مباشرًا للحظة الافتتاح، توثق هذا اليوم التاريخي الذي يشهد ميلاد أيقونة حضارية جديدة على أرض مصر.

ورحَّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بضيوف مصر من قادة العالم قائلاً: "من أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًّا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

واختتم الرئيس كلمته قائلاً: "أتمنى لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".

تحفة معمارية

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير مصور، أن المتحف المصري الكبير يقف بتصميمه الفريد المطل على أهرامات الجيزة كجسر حضاري يعكس عبقرية الإنسان المصري، ويُعيد إحياء أعظم حضارة عرفتها الإنسانية في ثوب معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويمتد المتحف على مساحة تبلغ نحو490 ألف متر مربع، ليكون الأكبر من نوعه في العالم، ويضم "الدرج العظيم" الذي تصطف على جانبَيه تماثيل شامخة لملوك مصر القديمة بارتفاع يصل إلى ستة طوابق، في مشهد مهيب يجسد فخامة التصميم وضخامة البناء.

كنوز توت عنخ آمون كاملة

ويُعرض داخل المتحف المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من5000 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة مجتمعةً في مكان واحد، إلى جانب آلاف القطع التي تروي مسيرة الحضارة المصرية عبر العصور، ليصبح المتحف سجلًّا حيًّا يحكي قصة الإنسان المصري منذ فجر التاريخ.

مدينة ثقافية متكاملة

ولا يقتصر المتحف على عرض الآثار فقط؛ بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًّا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، ومناطق خدمية وترفيهية، لتمنح الزائر تجربةً فريدةً تمزج بين المتعة والتعليم والدهشة في آن واحد.

حضور عالمي

وأشار المركز الإعلامي إلى أن المتحف من المنتظر أن يشهد افتتاحه الرسمي اليومَ حضورًا دوليًّا واسعًا، يضم رؤساء وملوك دول ورموزًا عالمية كبيرة، يعكس مكانةَ مصر وريادتها في حفظ التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير هديةَ مصر للعالم ورسالتها الخالدة بأن الحضارة التي صنعت التاريخ ما زالت تصنع المستقبل.

خطة مرورية لتأمين الحدث العالمي

وأعلنت وزارة الداخلية، في إطار الاستعداد للحدث التاريخي، خطة مرور شاملة بمحيط المتحف وعدد من المحاور الحيوية بالقاهرة والجيزة؛ لتيسير الحركة المرورية وتأمين فاعليات الافتتاح.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن التحويلات المرورية تهدف إلى تحقيق السيولة وتجنب التكدسات، مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لإرشاد قائدي المركبات للطرق البديلة طوال فترة الاحتفال.

وشملت الخطة:

- تحويل حركة شارع النيل بالجيزة للقادم من ميدان كوبري الجامعة حتى أسفل كوبري 15 مايو إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز.

- القادم من السلام عبر الطريق الدائري يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

- القادم من كورنيش النيل يسلك محور تحيا مصر بدلًا من أثر النبي.

- القادم من ميدان جهينة يسلك وصلة دهشور وطريق الواحات بدلًا من طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.

- القادم من مطار سفنكس يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو محور تحيا مصر.

- تحويل القادم من ميدان لبنان عبر محور 26 يوليو إلى مطلع الطريق الدائري تجاه القوس الغربي.

وأكدت الداخلية أن الخدمات المرورية ستوجد على مدار اليوم؛ لتيسير الحركة وإرشاد المواطنين، في إطار خطة تأمين شاملة تراعي الطابع الاستثنائي للافتتاح الأكبر في تاريخ الثقافة المصرية الحديثة.

مصر تواصل كتابة التاريخ

ويأتي افتتاح المتحف المصري الكبير ليؤكد من جديد أن مصر لا تكتفي بحفظ تاريخها، بل تواصل كتابة التاريخ، وتُرسخ مكانتها كعاصمة للثقافة والحضارة ومركز إشعاع إنساني يُلهم العالم كله.

