الوادي الجديد تنتهي من تجهيز أماكن بث افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أنهت محافظة الوادي الجديد جميع أعمال التجهيز والإعداد في مواقع شاشات العرض التي تم تخصيصها بالميادين العامة في مختلف المراكز، استعدادًا لنقل فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير مساء اليوم في بث حي ومباشر.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الاستعدادات الأخيرة تضمنت تزويد أماكن العرض بالمقاعد والخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين في أجواء احتفالية تليق بهذا الحدث العالمي الكبير، الذي يمثل هدية مصر للعالم ضمن مسيرة الجمهورية الجديدة.

ويشهد العالم اليوم افتتاح المتحف المصري الكبير بتصميم معماري فريد يطل على أهرامات الجيزة، ليكون جسرًا حضاريًا يعيد إحياء أقدم حضارة عرفتها الإنسانية في إطار معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

ويمتد المتحف على مساحة تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، ما يجعله الأكبر من نوعه في العالم، ويضم ما يعرف بـ "الدرج العظيم" الذي تصطف على جانبيه تماثيل ضخمة لملوك مصر بارتفاع يصل إلى 6 طوابق.

ويضم المتحف المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، وتضم أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك الشاب، إلى جانب آلاف القطع الأثرية الأخرى التي تسرد تاريخ مصر عبر العصور.