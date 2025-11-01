إعلان

100 ألف قطعة تُبهر العالم.. عمرو أديب: المتحف الكبير ولادة جديدة للتاريخ

كتب : حسن مرسي

06:40 م 01/11/2025

الإعلامي عمرو أديب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن العالم يحتفل بمصر في حدث لم يشهد له مثيل، مشيرًا إلى شرفه الشخصي بتواجده في لحظة تاريخية تُكتب بأحرف من ذهب.

خلال حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، أضاف أديب، أن المتحف المصري الكبير يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تحت سقف واحد.

وأشار إلى أن كنوز توت عنخ آمون (أكثر من 5200 قطعة) تُعرض كاملة لأول مرة، مؤكدًا أن هذا الصرح من أضخم 10 متاحف عالمية.

وتابع مقدم "الحكاية"، أن موقع المتحف أمام أهرامات الجيزة يخلق مشهدًا عبقريًا، مؤكدًا أن التاريخ القديم يلتقي بالحاضر ليبرز عبقرية المصريين،

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أن مصر بلد العجائب لا تزال تبهر العالم، مشيرًا إلى أن الافتتاح ليس مجرد مبنى بل ولادة جديدة للتاريخ.

وأضاف أن مصر تقول للعالم: "ها أنا ذا.. ليست نهاية بل بداية"، مؤكدًا على أن المتحف يُعيد مصر لمكانتها العالمية، معقبًا: "خد حقك يا أخي.. دي مصر رجعت تاني".

عمرو أديب برنامج الحكاية المتحف المصري الكبير توت عنخ آمون

