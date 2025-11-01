أسيوط - محمود عجمي:

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جموع المواطنين في متابعة فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وذلك من خلال شاشات عرض عملاقة تم توزيعها على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وشهدت شوارع وميادين أسيوط إقبالًا واسعًا من المواطنين لمتابعة الحدث العالمي، حيث تم تجهيز 92 موقعًا بشاشات عرض ضخمة، توزعت بواقع 20 موقعًا في الأحياء والمدن، و45 موقعًا في الوحدات القروية، إلى جانب 27 مركز شباب تم تزويدها بشاشات إضافية لبث وقائع الحفل الرسمي، والعروض الوثائقية والترويجية التي تسلط الضوء على مقتنيات المتحف الفريدة، وتجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأكد المحافظ أن المحافظة استعدت مبكرًا لهذا الحدث الاستثنائي، الذي يُعد من أبرز المشروعات الحضارية والثقافية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل مصدر فخر لكل مصري، ويعكس قدرة الدولة المصرية على الإنجاز وتقديم نموذج حضاري مشرف.

وأوضح اللواء أبو النصر أن الاحتفالية الرئيسية بالمحافظة أُقيمت في نادي أسيوط الرياضي، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والشباب، في مشهد يعكس اعتزاز أبناء أسيوط بتاريخهم العريق وثقتهم في مستقبل وطنهم. كما شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة تزيينًا بالأعلام واللافتات احتفاءً بهذا الحدث العالمي الذي يعزز من مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية.

ووجّه المحافظ الشكر للدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، على دعمها ومشاركتها في الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة للاحتفالات، مؤكدًا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والثقافية في تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية.

وأشار إلى مشاركة مديرية الثقافة في الفعاليات من خلال تنظيم ورش فنية وخزف وحكي بعدد من قصور الثقافة بالمحافظة، بهدف تنمية الوعي الأثري والثقافي لدى المواطنين، وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الوطني. كما قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا فرعونيًا مميزًا للمرة الأولى خلال الفعاليات الرئيسية، عكس عراقة الحضارة المصرية وروح الانتماء الوطني.

واختتم اللواء هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل لتأمين مواقع العرض وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة وجودة البث دون انقطاع، مع رفع كفاءة النظافة والخدمات العامة في أماكن التجمعات.

ووصف المحافظ افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه حدث وطني وتاريخي يجسد عظمة مصر وريادتها الحضارية والثقافية، مؤكدًا أن مشاركة أبناء أسيوط في هذه المناسبة تمثل رسالة سلام وتنوير من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.