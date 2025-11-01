رامز جلال يحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بصورة عمرها 12 عاما

هنأ الفنان رامز جلال، الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، حيث أقيم اليوم حفل ضخم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

ونشر رامز عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من برنامج المقالب الشهير "رامز عنخ آمون"، مرتديا اكسسوارات ترمز للحضارة المصرية القديمة، وممسكا بفانوس رمضان، والذي قدمه عام 2013.

وعلق رامز "مبروك لمصر والمصريين، المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم".

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم نقلها على الهواء مباشرة، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بعضهم ظهر في الحفل والبعض الآخر جاءت مشاركته بتعليق صوتي فقط، وهم: شريهان، كريم عبدالعزيز، منى زكي، المايسترو ناير ناجي، الملحن هشام نزيه، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد غزي، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل، السوبرانو فاطمة سعيد، حنين الشاطر والمنشد إيهاب يونس.