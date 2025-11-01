إعلان

رامز جلال يحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير بصورة عمرها 12 عاما

كتبت- منى الموجي:

11:17 م 01/11/2025

رامز جلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ الفنان رامز جلال، الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي، حيث أقيم اليوم حفل ضخم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

ونشر رامز عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورة من برنامج المقالب الشهير "رامز عنخ آمون"، مرتديا اكسسوارات ترمز للحضارة المصرية القديمة، وممسكا بفانوس رمضان، والذي قدمه عام 2013.

وعلق رامز "مبروك لمصر والمصريين، المتحف المصري الكبير، هذا الصرح العظيم".

جدير بالذكر أن الاحتفالية تم نقلها على الهواء مباشرة، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بعضهم ظهر في الحفل والبعض الآخر جاءت مشاركته بتعليق صوتي فقط، وهم: شريهان، كريم عبدالعزيز، منى زكي، المايسترو ناير ناجي، الملحن هشام نزيه، سلمى أبو ضيف، أحمد مالك، هدى المفتي، أحمد غزي، المطرب المصري النوبي أحمد إسماعيل، السوبرانو فاطمة سعيد، حنين الشاطر والمنشد إيهاب يونس.

00

رامز جلال رامز عنخ آمون المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

5 ملايين سائح سنويًا.. خطة حكومية لتعظيم العوائد الاقتصادية بعد افتتاح المتحف الكبير
مفاوضات مرتقبة بين دمشق وتل أبيب.. مبعوث ترامب: زيارة متوقعة للشرع إلى واشنطن