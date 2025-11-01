مي عز الدين بالزي الفرعوني.. والجمهور: شبه زبيدة ثروت وملكة متوجة

شاركت النجمة مي عز الدين، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ظهرت مي مرتدية ملابس ترمز للحضارة المصرية القديمة، وخلفها نقوش باللغة الهيروغليفية، وتابوت وتمسك بعصا في نهايتها رأس أنوبيس.

ولاقت الصور إعجاب متابعي مي، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "لذيذة، إنتي قمر من غير أي صورة، ملكة، الملكة الجميلة، مي رع، والله شبه زبيدة ثروت أوي هنا جميلة الله يحفظك، أميرة فرعونية بل ملكة متوجة من ملكات مصر، برنسيسة، أجمل فتاة عربية، يا روحي على القمر، أنا لبنانية ولكن فخورة فيكي من قلبي.. فعلا تحيا مصر".

جدير بالذكر أن مي عز الدين شاركت في رمضان 2025 ببطولة مسلسل قلبي ومفتاحه، مع النجم آسر ياسين، إخراج تامر محسن.