6 صور لـ سلمى أبو ضيف من كواليس حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم اليوم السبت 1 نوفمبر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقادة العالم.

وتستعد سلمى لتصوير ثاني بطولاتها المطلقة مسلسل عرض وطلب، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2026، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج عمرو موسى وإنتاج الشركه المتحدة.

وفي سياق آخر، تشارك سلمى كعضو لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتواصل سلمى أبو ضيف تصوير مسلسل بنج كلي، والمقرر عرضه في موسم الـ off season.

ويُعرض لـ سلمى أبو ضيف في الوقت الحالي فيلم هيبتا 2، ويضم الفيلم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: منة شلبي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، كريم فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري، والفيلم مأخوذ عن رواية هيبتا لـ محمد صادق التي صدرت عام 2014.

وتصور سلمى أبو ضيف في الوقت الحالي فيلم إيجي بست مع الفنان أحمد مالك، والعمل من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم.