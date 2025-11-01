10صور.. أهالي ميدان عابدين يشاهدون افتتاح المتحف المصري الكبير

25 صورة من استقبال مطاري "سفنكس" و"القاهرة" رحلات الوفود المشاركة في افتتاح

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

انطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ورصدت كاميرا "مصراوي"، احتفال أهالي منطقة ميدان عابدين وتجمعهم للمتابعة حفل الافتتاح، الذي يتم بثه على الهواء مباشرة، حاملين الأعلام المصرية.

ويشهد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اهتمامًا إعلاميًا غير مسبوق، حيث أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات عن منحها تصاريح تغطية لأكثر من 450 مراسلًا دوليًا يمثلون ما يقرب من 180 وسيلة إعلامية عالمية من المراسلين المقيمين في مصر، لنقل فعاليات الحدث التاريخي لحظة بلحظة إلى مختلف دول العالم.