كيف تفاعل نجوم الفن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر يوم السبت المقبل بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

وقام هؤلاء النجوم بوصف اليوم المرتقب يوم احتفالي عالمي يليق بالحضارة المصرية ونشر العديد منهم صور مقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،

كما قام رواد السوشيال ميديا باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي على عدد من النجوم وهم بالزي الفرعوني وسط حالة من الإبهار والجمال المصري الأخاذ.

أشرف عبد الباقي

نشر الفنان أشرف عبدالباقي صورة لرجل من القدماء المصريين ودمجها مع صورة له من فيلم "رشة جريئة" وكتب: "مبروك لمصر افتتاح المتحف المصري الكبير، صورة من مقابر القدماء المصريين بالفيوم وصورة من فيلم "رشة جريئة"، وأوضح من خلال الصور الشبه الكبير بين الشخصيتين.

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة صورة لأحد المصريين القدماء ودمجها بصورة له وكتب: "مش محتاج أعمل صورة بالذكاء الاصطناعي، لإن إحنا الصورة اللي الكل بيحاول يقلدها".

دينا

شاركت الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا في تريند الزي الفرعوني احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل. ونشرت دينا صور لها بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر خاصية الاستوري على"إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي الزي الفرعوني بأكثر من طريقة مختلفة.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.ونشرت لقاء مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية ملابس فرعونية، وكتبت: "نحن شعب مصر العظيم، نحن أبناء النيل، نحن أسياد الأرض".

هاجر الشرنوبي

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورًا لها تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، ونشرت هاجر، الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس فرعونية، وعلقت: "المتحف المصري الكبير".

حمو بيكا

مازح مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره، ونشر صورة له مُصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق عليها قائلًا: "الفرعون المصري جاهز للاحتفال".

وظهر بيكا في الصورة مرتديًا الزي الفرعوني التقليدي، المكون من تاج ملكي ذهبي مزين، وصدرية مرصعة بالزخارف الذهبية، وخلفه جدران تحمل نقوشًا ورسومات فرعونية أصيلة.

