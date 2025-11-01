هنأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الشعب المصري، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك في بيان رسمي بالتزامن مع الاحتفالية الضخمة التي سوف تشهد تواجد عالمي اليوم السبت 1 نوفمبر، احتفالا بالافتتاح.

وجاء في البيان "تهنئة للشعب المصري العظيم بهذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يمثل أيقونة جديدة تُضاف إلى كنوز مصر الخالدة، وفي هذه اللحظة التاريخية التي تتجسد فيها عظمة الإرادة المصرية، برعاية ورؤية قيادة سياسية طموحة حوّلت الحلم إلى حقيقة".

وتابع البيان "إن افتتاح هذا الصرح العملاق هو تتويج لحلم أجيال، ورسالة للعالم أجمع بأن مصر، بتاريخها العريق، تواصل إبهار البشرية بإبداعها وقدرتها على صون تراثها وتقديمه في أبهى صورة. إنه نافذة يطل منها المستقبل على عظمة الماضي، ومنارة تشع بنور الفن والحضارة. وبهذه المناسبة الاستثنائية، التي تكتمل فيها مسيرة جهد وعمل دؤوب، يحرص المهرجان على أن يوجه تقديرًا خاصًا للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي وضع بحسه الفني ورؤيته الثاقبة حجر الأساس لهذا الحلم العظيم، لتبدأ على يديه رحلة طويلة تُوجت اليوم بهذا الإنجاز الذي هو فخر لكل مصري".

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف م2، ويضم مدخلًا رئيسيًا بمساحة نحو 7 آلاف م2، به تمثال للملك رمسيس الثاني، كما يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف م2، بارتفاع يعادل 6 طوابق.

كما يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية بمساحة نحو 18 ألف م2، وقاعات عرض مؤقت بمساحة حوالي 1700 م2، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف م2، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تُعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو ٥ آلاف م2، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويًا.