التلفزيون ينقل حفل المتحف الكبير بـ3 لغات.. والإذاعة بـ23 لغة

القاهرة (أ ش أ)

ينقل التليفزيون المصري، اليوم السبت، على الهواء فعاليات افتتاح المتحف الكبير عبر تخصيص يوم مفتوح على جميع قنواته.

وقررت الهيئة الوطنية للإعلام، بث تغطية الاحتفال باللغتين الإنجليزية والفرنسية على قناة "نايل تي في إنترناشونال"، التي تنضم إليها القنوات: الثانية، والنيل سينما، والنيل دراما، وتبث شبكة الإذاعات الموجهة تغطياتها بـ23 لغة، وهي اللغات التي تبث بها الإذاعة المصرية برامجها الموجهة.

وكانت الإذاعات الموجهة قد بثت تنويهات ومعلومات بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير على مدى الأسبوعين الماضيين.

وفي إطار التغطية، التقى مراسلو قناة النيل الثقافية التي تبدأ البث المشترك مع قناة نايل لايف الثالثة عصر اليوم، بعدد من نخبة علماء المصريات بالعالم؛ من بينهم عالمة المصريات الألمانية فريدريكه زايفريد مديرة المتحف المصري في برلين.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "إننا إزاء يوم عظيم من أيام تاريخنا المجيد، حيث نعيد تقديم موجز تاريخ حضارتنا في مبنى أسطوري واحد. ولا يعد افتتاح اليوم إنجازًا مصريًا فحسب، بل هو إنجاز عالمي يخص الحضارة الإنسانية كلها والإبداع البشري بأكمله، إنه ليس فقط المتحف الكبير بمصر، بل المتحف الكبير بالعالم".

