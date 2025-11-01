المخرج مازن المتجول يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

كتبت- منى الموجي:



يشارك المخرج ومدير التصوير مازن المتجول في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ويقوم بإخراج هذا الحدث التاريخي الذي يشهده العالم اليوم السبت 1 نوفمبر.



مشاركة المتجول في إخراج حفل الافتتاح، يُضاف لرصيده الفني إذ حصد من قبل إشادات كبيرة بعد مشاركته كمخرج ومدير تصوير في احتفالية موكب المومياوات الملكية عام 2021.

مازن المتجول هو مخرج، مدير تصوير، ومصمم إضاءة مصري، بدأ مسيرته بعمر 23 عامًا ليعمل كمدير تصوير لأول فيلم روائي طويل له وهو الحاسة السابعة، تخرّج من المعهد العالي للسينما عام 2004، ولفت الأنظار إليه.



شارك المتجول في تصوير عدد كبير من أشهر الأفلام المصرية، مثل: الوتر، كابتن هيما، تيتة رهيبة، ولاد رزق بأجزائه الثلاثة، الذي نال عنه جائزة أفضل تصوير سينمائي، إلى جانب الخلية، أحد أبرز أفلام الأكشن في تاريخ السينما المصرية.



تعاون المتجول مع وكالات عالمية وعلامات تجارية كبرى في مجال الإعلانات. كما صور في عدة دول، منها: إسبانيا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل واليابان وإنجلترا وروسيا. وفي عام 2021، قام بإخراج وتصميم إضاءة موكب المومياوات الملكية الذي نال إشادة عالمية واسعة.