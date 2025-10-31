إعلان

المخرج محمد سامي: "مصر ستظل الرقم الصعب في التطور والفكر والقوة والريادة"

كتب : نوران أسامة

01:24 م 31/10/2025

المخرج محمد سامي

تحدث المخرج محمد سامي، عن مصر وعظمتها في عهد الرئيس السيسي، وذلك احتفالا بالمتحف المصري الكبير.

وكتب سامي، عبر حسابه على إنستجرام: "مصر في عصر رئيس يعرف قيمتها، مصر في أجمل صورها، مصر حين يكون قائدها عبد الفتاح السيسي، ابن جيش مصر، القائد الأعلى لقواتها المسلحة، المدير الأسبق لمخابراتها الحربية ،القائد الأسبق للمنطقة الشمالية العسكرية".

وأضاف محمد سامي: "الرجل الذي حماها وحررها من الإرهاب دون خوف أو رهبة، مصر ستظل الرقم الصعب في التطور و الفكر والقوة والريادة، اللهم أحفظ مصر وشعبها وقائدها".

