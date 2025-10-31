حالة طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غد السبت يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

وأكدت "غانم"، أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة نهارًا وليلاً مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن التوقعات تشير إلى أجواء خريفية مائلة للدفء نهارًا بقيم تتراوح بين 28 و29 درجة في القاهرة الكبرى، مع انخفاض الحرارة ليلًا إلى ما بين 25 و20 درجة، والأجواء وقت الحفل ستكون معتدلة مائلة للبرودة مع نشاط خفيف للرياح يدعم الإحساس بانخفاض درجات الحرارة دون أن يؤثر على الاحتفال.

وأشارت، إلى أن فرص سقوط الأمطار ضعيفة للغاية وقد تقتصر على زخات خفيفة ببعض مناطق شمال الدلتا إذا حدثت، مؤكدة أنها لن تكون مؤثرة على الفعاليات.

وأوضحت أن مستويات الرطوبة لن تكون مرتفعة، ما يدعم الإحساس بطقس مريح للحضور.

وأكدت أن توقيت إقامة الحفل جاء مناسبا تماما لطبيعة أجواء الخريف في مصر، حيث لا تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في الحرارة كما يحدث صيفًا ولا موجات باردة كما في فصل الشتاء، مما يضمن طقسًا ملائمًا للأحداث الكبرى في الهواء الطلق.

