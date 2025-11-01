مسئول بـ"المتحف الكبير" يكشف لمصراوي أكبر تحدي واجه فريق الترميم

كشف الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن أكبر تحدي واجهه فريق الترميم.

وأضاف "زيدان"، في تصريحات لمصراوي، أن أكبر تحدي يتمثل في التعامل مع "مقاصير توت عنخ آمون الذهبية الأربعة"، التي كانت حالتها الحرجة تستدعي حذرًا شديدًا.

وأوضح: الفريق استعان بأحدث تقنيات المسح بالليزر والأشعة السينية لتوثيق المفاصل والوصلات، قبل فكها قطعة قطعة، ثم ترميمها وتغليفها بمواد خاصة تحمي التذهيب، وقد استغرقت العملية أكثر من عامين، لتصبح ملحمة علمية وفنية نادرة في تاريخ المتاحف العالمية.

وأشار المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إلى مجموعة من القطع الفريدة التي خضعت لعمليات ترميم معقدة، منها مجموعة الملكة حتب حرس، والتماثيل العملاقة للملكة حتشبسوت والملك سنوسرت الأول التي يصل وزن بعضها إلى 7 أطنان، إلى جانب نقل بوابة مرنبتاح والأعمدة الرخامية الضخمة.

وتابع: كل قطعة داخل المتحف تمثل قصة نضال علمي وفني، تُجسد ملحمة الحفاظ على الهوية المصرية القديمة.