مرصد الأزهر: غزة تتصدر قائمة أخطر الأماكن على حياة الصحفيين في 2025

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا حول الأوضاع الراهنة للعمل الصحفي في عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد تدهورًا حادًا في حماية الصحفيين، ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، فقد تجاوز استهداف الإعلاميين جميع الخطوط الحمراء، مع تصدر قطاع غزة كأكثر الأماكن خطرًا على حياة الصحفيين في العالم.

وأوضح المرصد، في بيان له، أن التقرير كشف عن أرقام مروعة تعكس حجم المخاطر التي واجهها الصحفيون في محاولاتهم لكشف الحقيقة هذا العام، إذ وصل عدد الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في 2025 إلى حوالي 67 صحفيًا.

وكانت غزة هي أكثر الأماكن تضررًا، إذ سجلت ما يقارب 50% من حالات القتل، وهو ما يعكس المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغطية الأحداث الميدانية، لاسيما في مناطق النزاع، راصدًا أيضًا زيادة كبيرة في الانتهاكات ضد الصحفيين، خصوصًا في مناطق الحروب والنزاعات.

وأضاف المرصد، في سياق متصل، أنه لم تكن القارة الأوروبية في منأى عن هذه التحديات، إذ أشار التقرير إلى تزايد خطاب الكراهية ضد الصحفيين في ظل الاستقطاب السياسي.

ولفت إلى أنه تزايدت الاعتداءات على الإعلاميين أثناء تغطيتهم الاحتجاجات، بالإضافة إلى استخدام القضاء كأداة للضغط على الصحافة من خلال "دعاوى كيدية" تهدف لإسكات الإعلاميين، وكان لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في تأجيج الكراهية ضد الصحفيين وتشويه سمعتهم.

وشدد مرصد الأزهر، على أن هذه الحصيلة المأساوية لعام 2025 تمثل "وصمة عار" ويجب أن تترجم إلى تحرك دولي عاجل.

وحذر مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، من محاولات طمس الرواية الفلسطينية عبر استهداف الصحفيين في غزة، معتبرًا ذلك محاولة لتقييد حرية الرأي وحجب الحقيقة عن العالم، مؤكدًا أن أي اعتداء على الصحفيين أو محاولات لإرهابهم قانونيًا تشكل تهديدًا لأسس الديمقراطية، مما يستدعي تحركًا دوليًا لحمايتهم ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم.

وأشار مرصد الأزهر، في ختام التقرير، إلى أن ما تشهده الصحافة في 2025 يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبلها كأداة لنقل الحقيقة، مؤكدًا أن غياب المحاسبة الدولية يشكل خطرًا كبيرًا على الصحافة الحرة، وأن الحقيقة الصادقة ستظل الحصن الأخير ضد موجات الكراهية والاستقطاب.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح