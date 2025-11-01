أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن جاهزية المحافظة للمشاركة في الاحتفال التاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية على مستوى العالم، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فخر لكل مصري ويعكس قدرة الدولة على الإنجاز والعطاء الحضاري.

وأوضح المحافظ أن أسيوط أتمّت استعداداتها لتمكين المواطنين في المدن والقرى من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية مبهجة، من خلال تجهيز 92 موقعًا بشاشات عرض عملاقة موزعة على مستوى المحافظة، تشمل 20 موقعًا بالأحياء والمدن، و45 موقعًا بالوحدات القروية.

ويأتي ذلك إلى جانب دعم 27 مركز شباب بشاشات إضافية لبث وقائع الحفل الرسمي، والعروض الوثائقية والترويجية التي تسلط الضوء على مقتنيات المتحف الفريدة، والتي تجسد عبقرية وإبداع المصري القديم.

وأشار اللواء أبو النصر إلى أن الاحتفالية الرئيسية بالمحافظة ستُقام اليوم في نادي أسيوط الرياضي، بمشاركة القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي المجتمع المدني والشباب، في مشهد يعكس اعتزاز أبناء أسيوط بحضارتهم العريقة وثقتهم في مستقبل وطنهم. كما شهدت ميادين وشوارع المحافظة تزيينًا بالأعلام واللافتات احتفاءً بهذا الحدث العالمي الذي يعزز مكانة مصر الثقافية على الساحة الدولية.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ الشكر للدكتورة ياسمين الكحكي، عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، على دعمها ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة للاحتفالات، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية والثقافية في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، والتعريف بتاريخ مصر العريق.

وأشارت مديرية الثقافة بأسيوط إلى مشاركتها في الفعاليات من خلال تنظيم ورش فنية وخزفية وورش حكي بعدد من قصور الثقافة بالمحافظة، بهدف تعزيز الوعي الأثري والثقافي وربط الأجيال الجديدة بتراثهم الوطني.

وتقدّم فرقة أسيوط للفنون الشعبية عرضًا فرعونيًا مميزًا يُعرض للمرة الأولى خلال الفعاليات الرئيسية بالنادي الرياضي، ليعكس عظمة الحضارة المصرية ويجسد روح الانتماء الوطني.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد قصوى لتأمين مواقع العرض وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان انسيابية الحركة وجودة البث دون انقطاع، إلى جانب رفع كفاءة النظافة والخدمات العامة في أماكن التجمعات.

واختتم اللواء الدكتور هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا يجسد ريادة مصر الحضارية والثقافية، مشيرًا إلى أن أبناء أسيوط يشاركون بكل فخر في هذا الحدث العالمي الذي يحمل رسالة سلام وتنوير من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.