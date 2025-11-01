انطلق منذ قليل، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومشاركة (٧٩) وفداً رسمياً، من بينهم (٣٩) وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وبدأ الحفل بكلمات مؤثرة لعدد من الشخصيات المصرية الهامة التي كان لها دور في بناء المتحف المصري الكبير وفي مقدمتهم الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق صاحب فكرة إنشاء المتحف، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق ومدير منظمة اليونسكو؛ وكذلك الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.

وشارك في الحفل الفنان المنشد الشيخ إيهاب يونس، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه.

-تخرج في كلية أصول الدين قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر عام 2006.

-بدأ مشواره مع الإنشاد فى عمر الـ 13 عاما وتأثر بكبار المنشدين المصريين وفي مقدمتهم الشيخ محمد الفيومي، النقشبندى وطوبار.

- عمل لعدة سنوات في بطانة الشيخ ممدوح عبد الجليل.

- في 2007 أسس فرقته الخاصة وأحيا معها حفلات الإنشاد الديني في مختلف محافظات مصر ثم انطلقت شهرته ليقدم حفلات في الوطن العربي والعالم .

- لم يكتف المنشد بمصاحبة الموسيقى الغربية، بل خاض تجربة جديدة، بمشاركته في أغنية فيلم الكنز.

- قدم الكثير من الحفلات مع فرقة كايرو ستيبس المصرية الألمانية العالمية.