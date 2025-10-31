إسعاد يونس احتفالا بافتتاح المتحف المصري: القدر اختارك تكون كبير

عبرت النجمة إسعاد يونس عن سعادتها بالمتحف المصري الكبير، والذي من المقرر الاحتفال بافتتاحه رسميا بعد ساعات قليلة، مساء يوم السبت 1 نوفمبر.

ونشرت إسعاد صورتها مستخدمة الذكاء الاصطناعي، وظهرت خلالها مرتدية ملابس ترمز للحضارة المصرية القديمة، وعلقت "وزنك تاريخ وجغرافيا وحضارة وعلم وأدب وفن وشعر وموسيقى ووعي يبقى القدر اختارك انك تكون كبير".

جدير بالذكر أن إسعاد يونس شاركت مؤخرًا في مسلسل ولد بنت شايب، للمخرجة زينة أشرف عبدالباقي، بطولة أشرف عبدالباقي، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، كما عُرض لها في رمضان 2025 الجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة ومجموعة كبيرة من الفنانين.