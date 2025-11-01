مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لمشاهدة افتتاح المتحف الكبير -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

فتحت مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، أبوابها أمام أعضائها والجمهور لمشاهدة العروض الخاصة بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، وجه بفتح أبواب مراكز الشباب والتنمية الشبابية على مستوى مدن ومراكز المحافظة بفتح أبوابها أمام الجمهور والرياضيين والجمهور لمشاهدة افتتاح المتحف عبر شاشات العرض أو التلفاز.

وكلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، مديري الإدارات الفرعية للشباب والرياضة التابعة للمديرية بالوقوف على رأس العمل في مراكز الشباب لمتابعة عملية استقبال الجمهور لمشاهدة عروض الافتتاح.

وشدد على مديري الإدارات بضرورة توفير كل سبل الراحة، وتوفير الأماكن المتاحة لاستيعاب الجمهور الذي يحضر لمشاهدة الافتتاح.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، حددت خريطة الميادين العامة في مدن ومراكز المحافظة المقرر توفير شاشات عرض فيها لبث فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت الأول من نوفمبر 2025.