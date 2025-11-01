بالصور- أجواء مبهجة في القليوبية لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

محافظ أسوان: جاهزون لمواجهة السيول والأمطار.. ولا تهاون مع أي تقصير (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تنفيذ خطة متكاملة لنشر الأجواء الاحتفالية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، في إطار حرص المحافظة على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي الذي يمثل فخرًا لكل المصريين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بدأت في تنفيذ استعدادات مكثفة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والمراكز، وبدأت أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الميادين والشوارع لإظهار القليوبية في أبهى صورها خلال فعاليات الاحتفال.

وأشار المحافظ إلى تجهيز 11 شاشة عرض كبيرة في أهم ميادين المحافظة، إلى جانب 19 شاشة أخرى داخل الأندية العامة ومراكز الشباب، لتمكين المواطنين من متابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل مباشر، والاستمتاع بالأجواء الوطنية التي تعكس فخر المصريين بهذا الإنجاز الحضاري الفريد.

من جانبه، أعلن الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، عن تخصيص شاشات عرض كبرى بعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، لبث فعاليات الحفل الرسمي مباشرة في أجواء وطنية واحتفالية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وتقام الفعاليات في العديد من المراكز والأندية على مستوى المحافظة، منها: نادي قليوب، مركز التنمية الشبابية بقليوب، نادي العبور، مركز التنمية الشبابية بالعبور، نادي بنها الرياضي، مركز المنشية للتنمية الشبابية، مركز شباب شلقان، نادي القناطر، مركز شباب منشأة الكرام، مركز التنمية الشبابية بشبين، نادي طوخ، مركز شباب قها، مراكز شباب ميت كنانة وميت الدريج وأسنيت وكفر تصفا وميت نما، إضافة إلى نادي النيل ومركز شباب بيجام.

وأوضح "فرماوي" أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن مراكز الشباب أصبحت منارات للتوعية الوطنية ومراكز تجمع للشباب المصري الواعي الذي يعتز بتاريخ وطنه.

وأضاف المحافظ أن المحافظة عملت على تهيئة المناخ العام للاحتفال من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، وتكثيف أعمال التشجير والإنارة وتجميل الميادين والمناطق العامة، بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ أن القليوبية ستشهد مشاركة مجتمعية واسعة من المؤسسات العامة والخاصة في هذا الحدث التاريخي، من خلال بث المواد الترويجية والتعريفية الخاصة بالمتحف على الشاشات العامة داخل الميادين والأندية والمراكز الشبابية والمولات التجارية، لتعريف المواطنين بعظمة المتحف ومقتنياته التي تجسد تاريخ مصر العريق.

واختتم المهندس أيمن عطية تصريحاته مؤكداً أن أبناء القليوبية يشاركون الشعب المصري بأسره فرحته بهذا الحدث العالمي، قائلاً: "المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي، بل هو مشروع وطني يمثل فخر كل مصري، ويجسد عظمة تاريخنا وحضارتنا الخالدة."

ودعا المحافظ جميع أبناء القليوبية لمتابعة فعاليات الافتتاح على الشاشات العملاقة المنتشرة في الميادين والشوارع العامة، وكذلك داخل نوادي ومراكز الشباب بالمحافظة، ومشاركة فرحة بلدهم بهذا الإنجاز الحضاري العالمي.