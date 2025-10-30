المتحف المصري الكبير.. هل ستغلق محافظة القاهرة الطرق خلال حفل الإفتتاح؟

كشف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حقيقة غلق الطرق بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، المقرر يوم السبت وبالتزامن مع استقبال الوفود الضيوف.

وقال صابر في تصريحات صحفية له: "لن يتم غلق أى طرق" موضحا أن المحافظة أنهت استعداتها لاستقبال ضيوف مصر فى افتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة طريق المطار شملت دهان الأسوار المطلة على الطريق والبلدورات، وأرصفة الجزر الوسطى، وإعادة تخطيط الطرق، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء، وتطوير اللاند سكيب، ومراجعة الإنارة وتكثيف التشجير، وعمل صيانة شاملة للمزروعات، بما يضمن ظهورها بالمستوى الحضاري اللائق.

وأعلن المحافظ عن تخصيص عددًا من شاشات العرض ببعض الميادين لبث مواد ترويجية عن المتحف الكبير بميدان عبدالمنعم رياض، ورمسيس، وأعلى غمرة من كوبرى أكتوبر، بـ صلاح سالم - اتجاه المطار، بجوار وزارة المالية- حى غرب مدينة نصر، وأعلى الجبلاية (كوبرى أكتوبر)، بجوار برج أم كلثوم، وأمام مطلع كوبرى 15 مايو بالزمالك، كما سيتم عمل عروض كرنفالية بالشوارع احتفالًا بهذه المناسبة.

