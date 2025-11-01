إعلان

سميرة أحمد عن افتتاح المتحف المصري الكبير: "يوم تاريخي للعالم"

كتب : نوران أسامة

11:45 ص 01/11/2025

سميرة أحمد

هنأت الفنانة القديرة سميرة أحمد، الشعب المصري بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا الحدث العالمي الذي يُعد فخراً لمصر وللحضارة المصرية العريقة.

وأعربت "سميرة" ببرنامج "صباح البلد"، عن فرحتها البالغة بهذا اليوم الذي وصفته بـ"المميز لمصر وللعالم"، مؤكدة أن الهدية التي تقدمها مصر اليوم للعالم من خلال حضارتها القديمة تُعد مصدر اعتزاز لكل المصريين.

وتابعت: "إن شاء الله يكون يوم سعيد على مصر والعالم كله، وأنا قاعدة قدام التلفزيون مستنية الافتتاح من دلوقتي وسعيدة جدًا جدًا بكل ما يحدث".

وأكدت أن الأعمال الفنية التي تناولت تاريخ مصر كانت دائمًا قوة ناعمة مهمة، موضحة: "قدمت أعمالًا تاريخية أعتز بها بشدة، منها فيلم الشيماء، بالإضافة إلى فيلم عن الفراعنة وهو ابن كليوباترا".

وأضافت: "أنا سعيدة بالأعمال التي قدمتها ومنها أم العروسة، أمي الحبيبة، خان الخليلي، وغيرها.. لكن الشيماء وابن كليوباترا لهم مكانة خاصة في قلبي، ونفسي أقدم عملي فني عن أم الشهيد".

