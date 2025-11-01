التقى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، وذلك بالمتحف المصري الكبير، قبل الافتتاح الرسمي اليوم.

وقال المسلماني، في بيان: تحدثت مع الدكتور مجدي يعقوب بشأن سرعة إنتاج المسلسل الذي يروي قصة حياته، وذلك استكمالًا لمناقشات سابقة، وقد جدد الدكتور يعقوب رغبته في الحوار التفصيلي بشأن المحتوى الدرامي ومسار الأحداث.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: اتفقت مع الدكتور مجدي يعقوب على عقد اجتماع في هذا الصدد، خلال النصف الثاني من نوفمبر 2025، ونحن نتطلع لبدء العمل بهذا المشروع الكبير قريبًا.

وكان المسلماني قد أعلن عن إعداد التليفزيون المصري لإنتاج مسلسل مجدي يعقوب، أثناء اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منتصف أبريل الماضي.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة