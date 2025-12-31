كشفت بسنت رضا، ابنة الفنانة الراحلة هند رستم، عن ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها، وذلك خلال بودكاست "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وقالت بسنت رداً على سؤال حول ما تركته والدتها من ممتلكات: "الفيلا بتاعتها بس، وهي كانت غاوية المزادات طول عمرها".

وأكدت ابنة الفنانة هند رستم أن والدتها لم تحصل على تكريم يليق بتاريخها الفني داخل مصر وقالت: "أنا شايفة إن أمي متكرمتش في بلدها زي ما اتكرمت بره، لما سافرت لوكارنو كانوا عارفين إن الفنانة اللي عملت فيلم باب الحديد والمخرج جايين، وكان في ميدان كبير جدًا، عملوا شاشة ضخمة، وجهزوا قعدة في الميدان والناس كلها حضرت، المسؤول عن المهرجان هناك وطّى وباس رجليها".

