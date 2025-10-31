22 شاشة عرض عملاقة بجنوب سيناء لنقل افتتاح المتحف المصري الكبير

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن تجهيز 22 شاشة عرض كبرى في مختلف مدن المحافظة لبث فعاليات الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، بما يتيح للمواطنين والسائحين متابعة الحدث العالمي في أجواء احتفالية تعبّر عن عظمة الحضارة المصرية وريادة الدولة في صون التراث الإنساني.

وأوضح المحافظ، في تصريحات اليوم الجمعة، أنه جرى تخصيص 9 شاشات بمدينة شرم الشيخ في مناطق: الحديقة المركزية، السوق القديم أمام مسجد الصحابة، خليج نعمة، أمام مطار شرم الشيخ الدولي، شارع السلام، أمام متحف شرم الشيخ، دلتا شرم، سوهو سكوير، وأمام المسرح الروماني، إلى جانب شاشات العرض داخل الفنادق الكبرى.

وأضاف أنه تم تجهيز شاشتين بمدينة طور سيناء (بشاطئ القمر ومنطقة مقصد العائلة)، و3 شاشات بمدينة دهب (دهب سكوير، العصلة، المسبط)، إضافة إلى شاشة بميدان الساعة في رأس سدر، وأخرى بقاعة المروة، وأخرى بالقاعة الذهبية في أبو زنيمة.

وفي سانت كاترين تم تخصيص شاشة بالنادي الاجتماعي بمركز الشباب، بينما جرى تجهيز شاشة أخرى بالسوق التجاري بمدينة أبو رديس.

ودعا محافظ جنوب سيناء جميع المواطنين والزائرين والسائحين إلى المشاركة في متابعة الحدث التاريخي، مؤكدًا أن هذا اليوم يُعد لحظة فخر لكل مصري، وفرصة للتعبير عن الاعتزاز بالحضارة المصرية التي أبهرت العالم على مر العصور.