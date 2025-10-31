نقيب الأشراف: المتحف الكبير معجزة معمارية تعكس رؤية مصر الحديثة

تقدم السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن المتحف المصري الكبير معجزة معمارية تعكس رؤية مصر الحديثة في الجمع بين أصالة التاريخ وعظمة التراث من جهة، وروح التقدم والتنمية المستدامة من جهة أخرى.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثًا استثنائيُا ينتظره العالم بشغف و تتجه إليه أنظار البشرية جمعاء، ويجسد ريادة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز مكانة مصر العالمية كمنارة للثقافة والسياحة والإبداع الإنساني.

وأكد نقيب السادة الأشراف، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيعيد صياغة المشهد السياحي بالمنطقة كلها، موجهًا الشكر والتقدير لكل من شارك في تشييد هذا الإنجاز الحضاري العظيم.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يجعل وطننا مصدرًٍا للخير والنماء والازدهار وأن ينعم بالأمن والأمان والاستقرار والتقدم والتنمية، وأن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يعُم الخير والسلام على العالم أجمع.