القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، فعاليات الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، من أمام وداخل نادي سيتي كلوب بنها ونادي بنها الرياضي.

وشهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا ومشاركة كبيرة من المواطنين والأسر الذين حرصوا على متابعة هذا الحدث التاريخي عبر الشاشات العملاقة التي تم تخصيصها خصيصًا لهذه المناسبة الوطنية.

وسادت الأجواء داخل الناديين حالة من الفرح والفخر والانتماء، حيث رفع المواطنون الأعلام المصرية ورددوا الأغاني الوطنية احتفالًا بهذا الصرح الحضاري الفريد الذي يعكس عظمة مصر القديمة وتطورها في الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي تعليقه على هذا الحدث، أشاد المحافظ بروح المشاركة والإقبال الكبير من المواطنين، مؤكدًا أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا تاريخيًا عالميًا يعبر عن قوة الدولة المصرية وريادتها الحضارية والثقافية، ويُعد فخرًا لكل مصري على أرض الوطن. وأضاف أن هذا المتحف سيكون إضافة كبيرة للمشهد الثقافي والحضاري، ليس فقط على مستوى مصر، بل على مستوى العالم بأسره، باعتباره واحدًا من أكبر وأهم المتاحف في العالم التي تجمع بين التراث المصري القديم وأحدث الأساليب في العرض المتحفي.

كما دعا المحافظ جميع المواطنين في القليوبية وكل أنحاء الجمهورية إلى زيارة المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أنه يمثل نقطة فارقة في تاريخ مصر الثقافي والحضاري، وأنه سيكون وجهة سياحية وثقافية هامة تساهم في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية.

وشهد الاحتفال داخل الناديين أجواءً احتفالية مميزة، حيث تفاعل المواطنون مع الحدث التاريخي وشاركوا في الاحتفالات التي أضافت طابعًا من الفخر والانتماء للوطن، مما يعكس روح الوحدة والتلاحم بين الشعب المصري وقيادته السياسية.