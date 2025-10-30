وزير السياحة: المتحف الكبير سيضاعف السياحة الثقافية 3 أضعاف

قال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه يتابع شخصيًا التجهيزات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن البروفة التشغيلية جارية حاليًا بكامل طاقتها حيث تعمل جميع الأجهزة بشكل متكامل استعدادًا للافتتاح الكبير.

وأضاف الوزير خلال مداخلة عبر برنامج "مساء dmc" أن المتحف يمثل صرحًا ثقافيًا فريدًا من نوعه عالميًا، مشيرًا إلى أن الزائر سينبهر منذ لحظة دخوله وخاصة عند مشاهدة متحف مراكب الشمس ومعامل الترميم المتطورة التي تضم أحدث التقنيات العالمية.

وتابع فتحي: هذا الإنجاز الضخم لم يكن ليرى النور لولا الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تبنى الفكرة منذ البداية ووفر كل الإمكانيات اللازمة لتحويل الحلم إلى واقع ملموس، معبرًا عن تحيته لكل من ساهم في هذا المشروع العملاق.

وأكد وزير السياحة أن العائد السياحي من افتتاح المتحف سيكون استثنائيًا، مشيرًا إلى أن مصر شهدت زيادة بمليون زائر أجنبي حتى شهر سبتمبر الماضي رغم تراجع السياحة الثقافية عالميًا، وذلك بفضل المقومات الأثرية الفريدة التي تتفرد بها البلاد.

وأشار فتحي إلى أن مصر حصلت مؤخرًا على جائزة أفضل مقصد سياحي ثقافي عالمي، متوقعًا أن يؤدي افتتاح المتحف المصري الكبير إلى مضاعفة أعداد زوار السياحة الثقافية ثلاثة أضعاف، مما سيعزز مكانة مصر كوجهة ثقافية رائدة على الخريطة السياحية العالمية.

