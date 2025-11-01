هشام طلعت مصطفى: أسعار الغرف الفندقية تجاوزت 1000 دولار

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نادر نبيل وهاني رجب:

قال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، إن ما تشهده مصر حاليًا يمثل حدثًا فريدًا من نوعه وعلامة فارقة في تاريخها الحديث، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري لما له من تأثير مباشر في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.

وأكد "طلعت مصطفى"، خلال مؤتمر صحفي قبل المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، أن القطاع السياحي في مصر يعيش طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن أسعار الغرف الفندقية وصلت إلى مستويات تاريخية، حيث بلغ متوسط الليلة الفندقية في أسوان نحو 1050 دولارًا، وفي القاهرة حوالي 1100 دولار، وهي أرقام لم تشهدها السوق المصرية من قبل.

وأضاف أن نسب الإشغال في مدينة شرم الشيخ وصلت إلى 85% خلال الفترة الأخيرة، بينما ارتفعت أسعار الإقامة بمعدل أربعة أضعاف خلال فترة وجيزة، ما يعكس الانتعاش الكبير في حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأشار إلى أن عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها الدولة تساهم في تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالميًا، وتنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات.

وكشف عن تنفيذ مجموعة فندقية ضخمة متصلة بالمتحف المصري الكبير على مساحة تقارب 350 ألف متر مربع، ومن المقرر افتتاحها خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تجديد مشروع فندق مينا هاوس ليواكب الطفرة السياحية الحالية.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه

ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف