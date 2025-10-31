"الزراعة" تنتهي من تدريب 300 مستفيد على تخطيط وإدارة المدارس الحقلية في

كتب- محمد أبو بكر:

تستعد مصر لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر انطلاقه غدا السبت 1 نوفمبر، وسط استعدادات غير مسبوقة.

وبدأت مصر، في إرسال دعوات حضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير إلى رؤساء وملوك العالم.

يذكر أن المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام الزوار ابتداءً من 15 أكتوبر، لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي.

ويُعقد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

وتتضمن الاحتفالية عرضًا يبرز قوة وعراقة الحضارة المصرية، حيث سيكون المتحف والمنطقة المحيطة به هما البطل الأساسي، بينما سيكون الملك توت عنخ آمون أبرز الشخصيات داخل القاعات، بعد نقله من متحف التحرير إلى المتحف الكبير.

وجاء نص خطاب الدعوة التي أرسلتها مصر إلى رؤساء وملوك العالم، وفقًا لقناة إكسترا نيوز الإخبارية، كما يلي:

"يطيب لي أن أدعو سيادتكم لحضور حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر 2025، والذي يعد صرحا حضاريا وثقافيا فريدا من نوعه.. فهو أكبر متحف في العالم ويروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ويمثل افتتاحه إحدى أهم وأبرز المحطات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.

ويحتوي المتحف على أكبر عدد من القطع الأثرية الفرعونية المميزة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي تعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في عام 1922

ويأتي إنشاؤه تتويجًا لجهود جمهورية مصر العربية في الحفاظ على تراثها الثقافي وإرثها التاريخي العريق

وإذ أتمنى لكم أطيب التمنيات بالتوفيق فإني أتطلع إلى مشاركتكم القيمة في هذا الحدث التاريخي لتشهد سويا افتتاح هذا الصرح الذي سيمثل إسهاما معتبرا في توثيق تاريخ الإنسانية والإرث المشترك لشعوب العالم وحضاراته العريقة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير".

