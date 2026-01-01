تصل 7 بهذه المناطق.. درجات الحرارة أول أيام 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الطقس غدا الخميس أول أيام العام الميلادي الجديد 2026، مشيرةً إلى أنه سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء خلال النهار، ثم يعود ليصبح شديد البرودة ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، بأنه سيسود طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر، مائلا إلى الدفئ خلال ساعات النهار، شديد البرودة خلال فترات الليل.

وأضافت الهيئة، بأن غدا الخميس سوف يشهد ظهور شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق، خاصة من الساعة 3:00 صباحا وحتى الساعة 10:00 صباحا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ووسط سيناء، إضافة إلى أن هناك فرص لهطول أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وتابعت: هناك أيضًا فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة في مناطق جنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة 20%.

وأكدت الأرصاد، على وجود نشاط ملحوظ للرياح بشكل معتدل على بعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع توقعات بحدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وبعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتوقعت الهيئة، أن هناك مؤشرات لحدوثباضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، وخاصة في مناطق مثل: مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، والعريش، إذ تكون الرياح سرعتها ما بين 40 إلى 60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

وكشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، وجاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 11 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 13 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

وأوصت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لتفادي الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مثل: تأجيل السفر في حالة الشبورة المائية الكثيفة، الحذر على الطرق، والتقليل من الأنشطة البحرية في المناطق المتأثرة.

