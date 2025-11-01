فيديو| مؤتمر صحفي قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بافتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويمكن متابعة البث المباشر للمؤتمر الصحفي قبل بدء حفل الافتتاح الخاص بالمتحف المصري الكبير.

ورحَّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بضيوف مصر من قادة العالم قائلًا: "من أرض مصر الطيبة، مهد الحضارة الإنسانية، أرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويًّا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر، ويضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

