وزير الثقافة مشيدًا بافتتاح المتحف الكبير: مصر ستظل منارة الإبداع

كتب- حسن مرسي:

11:51 م 01/11/2025

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا أن هذا الحدث يمثل لحظة فارقة في تاريخ الثقافة المصرية والإنسانية.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي إلى أن المتحف يجسد رؤية مصر في الاحتفاء بتراثها وتقديمه للعالم بلغة معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار.

وأضاف وزير الثقافة أن هذا الصرح العظيم ليس مجرد متحف تقليدي، بل هو "رسالة حضارية تُخاطب الإنسانية كلها".

وتابع أن المتحف يؤكد أن مصر لا تزال منارة الإبداع ومهد الحضارة، مشيرًا إلى أن ما تشهده البلاد اليوم هو تتويج لعقود من العمل الدؤوب والإيمان بدور الثقافة في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأكد الدكتور هنو أن افتتاح المتحف المصري الكبير يأتي ضمن حراك ثقافي وفني واسع تشهده مصر في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن هذا يندرج ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى جعل الإبداع قوة ناعمة فاعلة في التنمية المستدامة، وإبراز الصورة الحضارية المشرقة لمصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو المتحف المصري الكبير

