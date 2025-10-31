مباريات الأمس
10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

كتب : مصطفى الجريتلي

10:21 م 31/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأندي روبيرتسون نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول هوجو إيكتيكي بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليكسيس ماك أليستر بواسطة مصراوي (1)
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم ليفربول محمد صلاح بواسطة مصراوي (1)
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول فان دايك بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول جاكبو بواسطة مصراوي
  • عرض 10 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعب ليفربول أليسون بواسطة مصراوي

تتجه الأنظار يوم غد السبت صوب منطقة الأهرامات؛ حيث افتتاح المتحف المصري الكبير وسط حضور لعديد من قيادات العالم.

فكرة المتحف المصري بدأت منذ 20 عامًا قبل أن يتم الانتهاء منه خلال العام الجاري كأكبر متحف في العالم.

ويضم المتحف الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لينتظر أن يصبح وجهة مثالية للسياح لقربه من المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعبي ليفربول إذا اصطحبهم زميلهم محمد صلاح لزيارة المتحف المصري.

ويمكنكم مشاهدة هذه الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

محمد صلاح ليفربول المتحف المصري الكبير احتفالية المتحف المصري الكبير الدوري الإنجليزي

