10 صور تخيلية لنجوم ليفربول ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

تتجه الأنظار يوم غد السبت صوب منطقة الأهرامات؛ حيث افتتاح المتحف المصري الكبير وسط حضور لعديد من قيادات العالم.

فكرة المتحف المصري بدأت منذ 20 عامًا قبل أن يتم الانتهاء منه خلال العام الجاري كأكبر متحف في العالم.

ويضم المتحف الكبير يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون لينتظر أن يصبح وجهة مثالية للسياح لقربه من المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للاعبي ليفربول إذا اصطحبهم زميلهم محمد صلاح لزيارة المتحف المصري.

ويمكنكم مشاهدة هذه الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

