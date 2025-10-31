إعلان

الملكة مربوحة.. رحمة أحمد تشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

كتب : مروان الطيب

06:12 م 31/10/2025

الفنانة رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت رحمة صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وظهرت خلالها بواسطة الذكاء الاصطناعي وهي مرتدية الزي الفرعوني وكتبت: "أنا تاريخي مالي الدنيا، والدنيا كلها عندنا".

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمر، الملكة مربوحة، تحفة، هو القمر جاب الحلاوه دي منين".

وكانت آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد بمسلسل "كابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" وسط عدد من نجمات الدراما التلفزيونية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.

رحمة أحمد فرج

الفنانة رحمة أحمد رحمة أحمد بالزي الفرعوني المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير رحمة أحمد على إنستجرام الملكة مربوحة رحمة أحمد

