محمد منصور: أوروبا تتحدث عن المتحف المصري الكبير ومستقبل السياحة رهيب

كتب- محمد عمارة:

تصوير- هاني رجب:

قال رجل الأعمال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، إن أوروبا تتحدث عن افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف "منصور"، خلال مؤتمر صحفي قبل بدء حفل افتتاح المتحف اليوم: وصلت أمس من أوروبا وكله بيتكلم عن الحدث، الصحف الأجنبية، وسيعود هذا على السياحة من تدفق النقد الأجنبي، وشايف أن مستقبل مصر في السياحة رهيب جدًا.

وتابع: خدمت لفترة كوزير نقل، مبقتش عارف الطرق، كمية رهيبة وكل ده هيعود على السياحة والدولة، بيقولوا المتحف المصري الكبير هيجيب 5 ملايين سائح، لأ هيجيب أكتر، المتحف جميل جدًا وبنبارك لمصر.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري.. الرئيس السيسي يرحب بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه





ننشر ضوابط إصدار تراخيص الحفر للبحث والتنقيب عن الآثار





أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





هل تعرضت توربينات سد النهضة لخلل؟.. خبير يكشف



