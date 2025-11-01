شارك نادي الزمالك المصري جمهوره ومتابعيه الحدث العالمي الجاري، عبر منشور رسمي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت.

ونشر حساب القلعة البيضاء عبر المنصات المختلفة:"شعار الزمالك رمزًا للتاريخ والعراقة، مع الحدث الفريد والاستثنائي من نوعه في ليلة افتتاح المتحف الكبير".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام نظيره طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.