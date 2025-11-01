مباريات الأمس
إعلان

رمزًا للتاريخ.. الزمالك يحتفل بطريقته الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- نهى خورشيد:

10:01 م 01/11/2025

شعار نادى الزمالك

شارك نادي الزمالك المصري جمهوره ومتابعيه الحدث العالمي الجاري، عبر منشور رسمي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير مساء السبت.

ونشر حساب القلعة البيضاء عبر المنصات المختلفة:"شعار الزمالك رمزًا للتاريخ والعراقة، مع الحدث الفريد والاستثنائي من نوعه في ليلة افتتاح المتحف الكبير".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مرتقبة أمام نظيره طلائع الجيش، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شعار الزمالك المتحف المصري الكبير الزمالك حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

