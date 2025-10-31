كتب- هاني صابر:

شارك الفنان شريف منير، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورًا له تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشر شريف، الصور التي ظهر فيها بملابس فرعونية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عودة الفرعون الحقيقي.. في انتظار الحدث العظيم.. المتحف المصري الكبير".

يذكر أن، شريف منير يشارك في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل لم يحدد اسمه، ويشاركه البطولة أمير كرارة ومن تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.