أمين الأعلى للآثار يكشف لمصراوي آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم يُعد حدثًا عالميًا لن يتكرر، مشيرًا إلى أنه جاء في توقيت مميز.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمصراوي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يتزامن مع الذكرى الـ103 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون في 4 نوفمبر 1922.

وأضاف، أن افتتاح المتحف اليوم يتضمن القاعة الرئيسية للملك الذهبي التي تضم جميع مقتنياته الأثرية التي وُجدت داخل المقبرة.

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القاعة الرئيسية بالمتحف المصري الكبير ستُفتح اليوم أمام الزوار، وتشمل عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة، إلى جانب متحف مركبة الملك خوفو، مشيرًا إلى أن القاعة الكبرى مقسمة إلى 12 قسمًا ومرتبة وفق التسلسل الزمني لحكم الملوك الفراعنة، أو حسب الموضوعات التاريخية مثل الديانة والمعتقدات والحياة اليومية في مصر القديمة.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل، أن المتحف المصري الكبير لا يقتصر على كونه متحفًا للآثار فقط، بل يمثل قلعة ثقافية متكاملة، إذ يضم متحفًا للطفل، ومناطق خدمات ومطاعم، لتوفير تجربة متكاملة للزائر.

وأشار إلى أن المتحف يقدم محتوى معرفيًا شاملًا عن الحضارة المصرية، قائلًا: "تجربة الزيارة ستكون مختلفة كليًا عن السابق، خاصة مع موقع المتحف المميز بجوار أهرامات الجيزة، والذي يضيف له بعدًا حضاريًا استثنائيًا".

وتابع: آمين الأعلى للآثار: "هذا اليوم لن يُمحى من التاريخ، والعالم كله يحتفل معنا ويترقب، وليس مصر وحدها، لأن افتتاح المتحف المصري الكبير هو احتفال عالمي بالحضارة المصرية التي أبهرت الإنسانية منذ آلاف السنين."