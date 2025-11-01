بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. أسعار التذاكر ورابط الحجز

أقيم مساء اليوم، الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 79 وفدًا رسميًا، من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

ويعد هذا الافتتاح رسالة ثقافية وسياحية قوية تعلن للعالم أن مصر، حارسة التراث الإنساني، قادرة على حفظ تراثها في صندوق عصري لائق، وتقديمه لأجيال الحاضر والمستقبل بأبهى صورة.

وفيما يلي ننشر أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد الافتتاح.

أسعار التذاكر للمصريين

- البالغون: 200 جنيه.

- الأطفال: 100 جنيه.

- الطلاب: 100 جنيه.

- كبار السن: 100 جنيه.

أسعار التذاكر للعرب والأجانب

- البالغون: 1450 جنيهًا.

- الأطفال: 730 جنيهًا.

- الطلاب: 730 جنيهًا.

أسعار التذاكر للعرب والأجانب المقيمين

- البالغون: 730 جنيهًا.

- الأطفال: 370 جنيهًا.

- الطلاب: 370 جنيهًا.

أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف

للمصريين:

- البالغ: 350 جنيهًا.

- الأطفال: 175 جنيهًا.

- الطلاب: 175 جنيهًا.

- كبار السن: 175 جنيهًا.

للعرب والأجانب:

- البالغون: 1950 جنيهًا.

- الأطفال: 980 جنيهًا.

- الطلاب: 980 جنيهًا.

للعرب والأجانب المقيمين:

- البالغون: 980 جنيهًا.

- الأطفال: 500 جنيه.

- الطلاب: 500 جنيه.

ويمكن الحجز من خلال هذا الرابط اضغط هنا

