وكالات

أعلن رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير، أنه سيسافر إلى القاهرة في عطلة نهاية الأسبوع لحضور حدث ثقافي عالمي مميز، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأوضح شتاينماير أن المتحف الجديد يعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من كنوز الحضارة المصرية القديمة، من بينها قناع الموت الشهير للملك توت عنخ آمون، مشيرًا إلى أن شركات هندسية ومعمارية ألمانية شاركت في تصميم وإضاءة قاعات العرض، بما في ذلك قاعة الملك توت عنخ آمون.

وأكد الرئيس الألماني أن العالم يترقب بفارغ الصبر هذا الافتتاح الكبير، موضحًا أنه سوف يغتنم الفرصة لإجراء محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول المشاركين في الافتتاح، لبحث الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب السفير الألماني بالقاهرة يورجن شولتس، عن حماسه الشديد لهذا الحدث التاريخي.

مؤكدًا أن ألمانيا تشارك الشعب المصري فرحته بهذا الإنجاز الثقافي الفريد، الذي يحق لكل مصري أن يفتخر به، مضيفًا: "يسعدنا أن يزور وفد رفيع المستوى برئاسة الرئيس فالتر شتاينماير القاهرة بهذه المناسبة".

وقال: "أنهم بالطبع يشاركون أصدقائهم المصريين فرحتهم أكثر لان الشعب المصري بأكمله يحق له أن يفخر بهذا الافتتاح الكبير سيكون هذا الحدث رائعًا".