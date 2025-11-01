

أضاءت جامعة القاهرة مبانيها الرئيسية تزامنا مع الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، وتأكيدا لاعتزازها بالحدث الاستثنائي الذي يرسخ مكانة مصر الحضارية.

وقدم مجلس جامعة القاهرة التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجموع الشعب المصري لافتتاح المتحف المصري الكبير.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المتحف المصري الكبير؛ رسميًا، وسط حضور لفيف من قادة العالم ورموزه الكبار.



ورحب الرئيس السيسي، في منشور على "فيسبوك"، بضيوف مصر من قادة العالم ورموزه الكبار من أرض مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية؛ لنشهد معًا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلمًا جديدًا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب، متمنيًا لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر.





