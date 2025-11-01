مصمم ديكور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "مناسبة تاريخية لا تنسى"

احتفل محمد عطية مصمم ديكورات المتحف المصري الكبير، بافتتاحه مساء اليوم السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر عطية صورة من كواليس تجهيزات المتحف عبر حسابه على انستجرام، ظهر خلالها مع عدد كبير من فريق عمل المتحف وكتب: " فخور بمشاركتي كمصمم و مشرف فني علي تنفيذ الديكور للموقع الرئيسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. ممتن للعمل مع فريق مذهل من المبدعين في مناسبة تاريخية لا تُنسى".



يذكر أن، فعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، تقام مساء اليوم السبت في حدث عالمي ينتظره الملايين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدد من قادة وملوك ورؤساء دول العالم، وكبار الشخصيات الدولية والرموز الثقافية في مشهد تاريخي يُجسد عظمةَ مصر ودورها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

اقرأ أيضا:

نسرين طافش: "أنا عاشقة للحضارة الفرعونية" (صور)

بهذه الكلمات.. عبد الرحمن ظاظا يودع فريق عمل مسلسل "ابن النادي"