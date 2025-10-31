أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن شركات التأمين الدولية قد رفضت تغطية القطع الأثرية النادرة بالمتحف المصري الكبير بسبب قيمتها التاريخية التي لا تقدر بثمن، مشيرًا إن هذا الأمر دفع المسؤولين إلى تطوير نظام أمني متكامل لا مثيل له في العالم.

وأضاف شاكر، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، على قناة "الشمس"، أن المتحف يعتمد على 3 طبقات رئيسية من التأمين لضمان حماية كنوزه الأثرية.

وتابع موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي لمنع تكرار حوادث سرقة الآثار، كما حدث في متحف اللوفر، خاصةً وأن المتحف المصري الكبير يضم نحو 5398 قطعة أثرية فريدة.

وأشار كبير الأثريين إلى أن نظام الحماية يشمل تأمينًا للأفراد والقطع الأثرية والسيارات، مع تطبيق مفهوم "التأمين الاستباقي".

وتابع الخبير الأثري مجدي شاكر: "سيتم عمل ملف خاص بكل زائر يدخل المتحف، يتضمن صورة وجهه وتذكرة الدخول، لضمان أعلى مستويات المراقبة والأمان".

وأكد شاكر أن كل قطعة أثرية ستكون مغطاة بنظام تتبع متطور، يمكن إدارة المتحف من معرفة موقعها بدقة في حال نقلها إلى أي مكان.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات المتطورة تجعل المتحف المصري الكبير متفوقًا على جميع متاحف العالم من حيث التقنيات الأمنية.

ووأضاف أنه عند الاقتراب من هذا الصرح العملاق، الذي يجمع بين الزجاج الحديث والحجر التقليدي، يشعر الزائر بأنه على أعتاب بوابة تصل الماضي العريق بالمستقبل الواعد، مشيرًا إلى أن المتحف الكبير حلم تحقق بعد سنوات من الانتظار، ليروي للعظمة قصة حضارة شهدها العالم أجمع.