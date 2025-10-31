صورة - عادل إمام بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف المصري الكبير

شارك المخرج رامي إمام في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر رامي صورة لوالده الزعيم عادل إمام بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها الزعيم بالزي الفرعوني وهو جالس على كرسي العرش.

كما نشر صور لعدد من الفنانين واستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي وهم الفنان أحمد السقا، الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد سلام وآخرون.

وكتب رامي إمام على الصور "مصري فخور"، وحازت الصور على إعجاب متابعيه.

وكانت آخر مشاركات المخرج رامي إمام بمسرحية "الباشا" عام 2024 بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات رامي إمام على شاشة السينما بفيلم "أبو نسب" عام 2024 بطولة الفنان محمد عادل إمام.

