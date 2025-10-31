إعلان

صورة - عادل إمام بالزي الفرعوني احتفالا بالمتحف المصري الكبير

كتب : مروان الطيب

07:04 م 31/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عادل امام
  • عرض 10 صورة
    عادل إمام يتوسط محمد ورامي
  • عرض 10 صورة
    الزعيم عادل إمام
  • عرض 10 صورة
    عادل إمام
  • عرض 10 صورة
    من تكريم عادل إمام في الجونة السينمائي
  • عرض 10 صورة
    الفنان عادل إمام
  • عرض 10 صورة
    عادل إمام وزوجته
  • عرض 10 صورة
    عادل إمام مع حفيده
  • عرض 10 صورة
    عادل إمام مع عائلته (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المخرج رامي إمام في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشر رامي صورة لوالده الزعيم عادل إمام بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهر خلالها الزعيم بالزي الفرعوني وهو جالس على كرسي العرش.

كما نشر صور لعدد من الفنانين واستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي وهم الفنان أحمد السقا، الإعلامية منى الشاذلي، الفنان محمد سلام وآخرون.

وكتب رامي إمام على الصور "مصري فخور"، وحازت الصور على إعجاب متابعيه.

وكانت آخر مشاركات المخرج رامي إمام بمسرحية "الباشا" عام 2024 بطولة النجم كريم عبد العزيز، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض.

وعلى الجانب الآخر كانت آخر مشاركات رامي إمام على شاشة السينما بفيلم "أبو نسب" عام 2024 بطولة الفنان محمد عادل إمام.

الزعيم عادل إمام

اقرأ أيضا:

هل سيكون هناك جزء ثان من مسلسل "ابن النادي"؟.. أحمد فهمي يعلق

"حلق وسقوط وأول ظهور لنجمة مع زوجها" 25 صورة ولقطات من حفل زفاف هادي الباجوري

المخرج رامي إمام عادل إمام بالزي الفرعوني المتحف المصري الكبير احتفالية المتحف المصري الكبير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا