الإسماعيلية تبث افتتاح المتحف المصري الكبير بشاشات عملاقة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا قوميًّا فريدًا يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة، ويعكس للعالم مكانة مصر وريادتها الثقافية والحضارية عبر العصور.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حرصت على إنهاء كافة الاستعدادات لضمان مشاركة أبناء الإسماعيلية في هذا العُرس الوطني الكبير، من خلال توفير أماكن للبث المباشر للاحتفال في عدد من الميادين والمناطق الحيوية، وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بما يتناسب مع أهمية المناسبة.

وأشار جلال إلى أنه تم تجهيز عدد من الميادين العامة بشاشات عرض ضخمة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة يوم السبت المقبل، الموافق الأول من نوفمبر 2025، بما يتيح للمواطنين متابعة الحدث في أجواء احتفالية مبهجة تجمع بين الفخر والانتماء.

وشملت المواقع التي جرى تجهيزها للبث: ميدان الممر بحي ثانٍ، ميدان عثمان أحمد عثمان أمام مكتبة مصر العامة، مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بحي ثالث، شاطئ الزهور بمركز ومدينة فايد، ميدان العمدة بوسط القنطرة غرب، حديقة المنتزه بشارع التحرير بوسط القنطرة شرق، مركز شباب القصاصين بالقصاصين الجديدة.

وأضاف المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإتاحة الفرصة أمام المواطنين في مختلف المحافظات لمتابعة هذا الحدث التاريخي الفريد، الذي يمثل نقلة نوعية في إبراز الوجه الحضاري لمصر أمام العالم.