المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الحالة العامة للشوارع والميادين الرئيسية، في إطار الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بالتزامن مع الحدث العالمي المتمثل في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيتم نقله مساء اليوم عبر شاشات عرض عملاقة تم تجهيزها في الميادين العامة على مستوى المراكز التسعة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ ميدان صفى الدين أبو شناف بعد تصحيح اسمه دون الإخلال بالتصميم المعماري أو الشكل الجمالي، إلى جانب تفقده الشوارع الجانبية ومداخل الميادين، لمتابعة السيولة المرورية وتسهيل حركة المركبات، بما يضمن انسيابية الدخول والخروج من الميادين العامة.

وشدد اللواء كدواني على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات، لضمان المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بمشاهدة فعاليات الحفل التاريخي الذي يجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة.

ومن المنتظر أن تُقام عروض فنية وكرنفالية بميدان صفى الدين أبو شناف أمام كوبري النيل بمدينة المنيا، إلى جانب عروض الألعاب النارية وأضواء الليزر التي ستضفي أجواء احتفالية مميزة على الحدث.

كما يشارك المحافظ المواطنين متابعة فعاليات الحفل من أمام المتحف الأثري شرق النيل، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

وأكد المحافظ أن المنيا تواكب هذا الحدث التاريخي بروح وطنية تليق بعراقة المحافظة وتاريخها الحضاري العظيم، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل لحظة فخر لكل المصريين وإطلالة جديدة تُجسد عظمة مصر القديمة وتقدمها الحديث.