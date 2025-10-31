"منة تيتي"..منة فضالي تشارك في احتفالات المتحف المصري الكبير

شاركت الفنانة منة فضالي في احتفالات المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه غدا السبت بحضور العديد من الرؤساء وملوك الدول من حول العالم، وسط تغطية إعلامية عالمية.

نشرت منة فضالي مجموعة من الصور لها استخدمت خلالها خاصية الذكاء الاصطناعي، وظهرت منة في الصور بالزي الفرعوني تتجول داخل أروقة المعابد وكتبت: "منة تيتي، تحيا مصر".

وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "أحلى تيتي، والله عسل، قمر، لازم تعملي دور كليوباترا، عاشت كيمت العظيمة".

وكانت آخر مشاركات منة فضالي الفنية بمسلسل "أزمة ثقة" بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نجلاء بدر، هاني عادل، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

