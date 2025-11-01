تصوير- نادر نبيل وهاني رجب:

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير يمثلان وجهَين لرؤية واحدة، تجسد قدرة الدولة المصرية على الحفاظ على تاريخها العريق وفي الوقت نفسه تقديم نموذج متكامل للحداثة والتطوير.

وأضاف عباس أن أي زائر يشاهد المتحف المصري الكبير وما يحتويه من تاريخ وحضارة تمتد لآلاف السنين، ثم يتجه إلى العاصمة الإدارية ليرى حجم الحداثة والإنجاز المعماري، سيدرك أن مصر تمتلك رؤية واضحة وقصة متكاملة تجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

وأكد رئيس شركة العاصمة الإدارية أن مشروع العاصمة يعد رسالةً تقدمها مصر للأجيال القادمة، تعبر من خلالها عن قدرتها على بناء دولة حديثة وبنية تحتية متطورة تعتمد على التكنولوجيا وتستعد لمستقبل أكثر تقدمًا.

وتابع عباس بأن الدولة المصرية مستمرة في دعم كل المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن هذا التوجه الوطني يعمل عليه جميع مؤسسات الدولة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

